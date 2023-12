Tastiera HP 350: AFFARE su Amazon con il 50% di sconto

Se sei alla ricerca di un’esperienza di digitazione senza pari, la tastiera HP 350 è la scelta perfetta per te. Con un design elegante, compattezza e prestazioni di altissima qualità, questa tastiera è ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 50%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 29,99 euro.

Tastiera HP 350: impossibile batterla a questo prezzo

La tastiera HP 350 è incredibilmente versatile grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Android e iOS. Puoi utilizzarla con diversi dispositivi come notebook, tablet, smartphone e desktop, garantendo una flessibilità senza precedenti.

La connettività è un punto di forza di questa tastiera, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 Low Energy. Puoi abbinare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, senza dover rinunciare a un’esperienza wireless fluida e affidabile.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è l’autonomia della batteria. La tastiera HP 350 è un concentrato di energia che ti permette di lavorare ininterrottamente per 24 mesi. Le due batterie AAA (tripla A) garantiscono una durata eccezionale, sia che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio.

HP si impegna anche per l’ambiente con la tastiera HP 350 Bluetooth 692S8AA, realizzata con il 60% di plastica riciclata a fine vita. Inoltre, la confezione in cartone è completamente riciclabile, dimostrando l’impegno di HP per la sostenibilità.

Il design della tastiera è stato studiato per offrire massimo comfort in qualsiasi situazione. Le dimensioni piccole e compatte consentono di portarla ovunque, mentre i tasti di dimensioni standard garantiscono un’esperienza di scrittura confortevole.

La tastiera HP 350 è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% al prezzo di 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.