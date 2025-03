Tastiera gaming salvaspazio e retroilluminata a 18€: non perde un colpo

Sei alla ricerca di una tastiera gaming compatta, performante e con una bella retroilluminazione? Allora la tastiera Trust GXT 833W Thado potrebbe fare al caso tuo, grazie a caratteristiche tecniche pensate apposta per i giocatori. Un modello adatto anche per coloro che trascorrono diverse ore di lavoro o di studio al PC, assicurando una digitazione sempre comoda e precisa.

Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, puoi portarla a casa ad un prezzo super vantaggioso. Infatti, con uno sconto esclusivo del 37%, la tastiera Trust GXT 833W Thado è tua per soli 18 euro, anziché i classici 29 euro. Acquistala subito, prima che le scorte disponibili finiscano.

Prezzo disintegrato per la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado

Una delle principali peculiarità della tastiera Trust GXT 833W Thado è il suo design compatto, che elimina il tastierino numerico, offrendo così maggiore spazio e libertà di movimento con il mouse. La robusta piastra posteriore in metallo garantisce una resistenza duratura, assicurando che la tastiera possa affrontare lunghe sessioni di gioco senza problemi. Inoltre, la tecnologia anti-ghosting N-key rollover permette di registrare con precisione ogni pressione dei tasti, così da evitare errori nei momenti più cruciali del gioco.

Un altro punto di forza della tastiera è la retroilluminazione personalizzabile, che non solo conferisce un tocco estetico accattivante ma permette anche di giocare senza difficoltà in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità gaming, che disattiva il tasto Windows per evitare interruzioni accidentali, e i 12 tasti multimediali per l’accesso rapido completano il set di funzionalità avanzate.

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon è un’occasione che non devi lasciarti scappare: metti nel carrello la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado spendendo il meno possibile, arriverà direttamente a casa entro pochi giorni.