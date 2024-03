Tastiera gaming retroilluminata dal design compatto: bastano 19€

Cerchi una tastiera gaming che, oltre ad offrirti la massima precisione in fase di gioco, si distingua per una costruzione salvaspazio e retroilluminazione notturna ad un prezzo inferiore ai 20 euro? Allora non dovresti farti sfuggire l’ottima Trust GXT 833W Thado che, in questa fascia di mercato, è certamente fra i modelli più consigliati anche in virtù delle numerose funzionalità esclusive sempre al servizio dell’utente.

Cogli al volo quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: completa l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 34%, la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado sarà tua ad un prezzo di soli 19 euro invece di 29 euro.

Minimo storico per questa tastiera gaming Trust

La tastiera Trust GXT 833W Thado si fa apprezzare per la sua compattezza, grazie al design TKL privo del tastierino numerico. Questo permette di avere più spazio per il mouse durante le intense sessioni di gioco, garantendo estrema comodità e reattività nelle fasi più concitate. Dotata di una solida piastra posteriore in metallo, è super resistente e pronta a sostenere qualunque sfida online tu debba affrontare. Inoltre, la tecnologia anti-ghosting N-key rollover scongiura il rischio di pressioni non correttamente rilevate.

Un piacere per gli occhi, grazie alla retroilluminazione personalizzabile che aggiunge un piacevole tocco di colore. La modalità gaming disattiva il tasto Windows, mentre i 12 tasti multimediali di accesso rapido presenti sulla tastiera offrono un controllo completo su ogni azione di gioco. La Trust GXT 833W Thado è la scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate e funzionalità avanzate potendo contare su un prodotto veloce, concreto e robusto.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova tastiera gaming Trust GXT 833W Thado con un risparmio di oltre 10 euro: la riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.