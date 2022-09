Tastiera gaming Logitech: il prezzo CROLLA, su Amazon al 32% in MENO

Non c’è nulla che possa battere degli ottimi riflessi se non una tastiera meccanica. Se vuoi vincere le tue partite online, sai che anche un millisecondo può fare la differenza. Ecco perché ti parlo della splendida tastiera da gaming Logitech che oggi potrai portarti a casa a 91,99 euro, anziché che 134,99 euro.

Se riesci a prevedere le mosse dei tuoi avversari e premere la tastiera in tempo allora per loro saranno guai. Con questa tastiera meccanica sarà possibile. È stata progettata per i gamer professionisti e ti offrirà prestazioni eccezionali. Tasti calibrati e resistenti che non ti faranno perdere un colpo.

Cogli al volo questa opportunità più unica che rara e fai tua la bellissima tastiera gaming Logitech a 91,99 euro. Per i clienti Amazon Prime la spedizione e il reso sono gratuiti.

Tastiera gaming Logitech: compatta e leggera

Una delle cose con cui ci si adatta meno è certamente la tastiera. Ormai sai esattamente dove sono i tasti senza nemmeno guardare e quando cambi tastiera diventa difficile. Ecco perché Logitech ha pensato di creare la G pro K/DA compatta e leggerissima, in modo che la puoi trasportare.

Tutto è in stile KDA, che per i fan di League of Legends, sarà sicuramente un tuffo in una dimensione fantastica. Grazie ai piedini di gomma regolabili, con tre livelli d’inclinazione, potrai posizionare la tastiera come preferisci, per essere comodo e pronto all’azione.

Inoltre potrai personalizzare l’illuminazione, le animazioni e mettere in evidenza i tasti che reputi più importanti. Gli switch meccanici sono progettati, insieme a un team di esperti gamer, per garantire prestazione di livello professionale, con un clic appena percettibile e una velocità di risposta pazzesca.

Approfitta subito dell’offerta che oggi propone Amazon e metti nel tuo carrello la tastiera da gaming Logitech a 91,99 euro, anziché che 134,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.