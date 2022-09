Tastiera gaming Cooler Master a METÀ prezzo, 65€ su Amazon

Perché accontentarsi solo di una tastiera precisa? Una tastiera può essere anche comoda, pratica, leggera e bella. Solo che a volte tutto questo non fa per il nostro portafoglio. Ma oggi grazie a questa offerta di Amazon portai avere la bellissima tastiera da gaming Cooler Master SK622 a soli 65,20 euro, anziché 129,99 euro.

Non c’è sicuramente bisogno di presentare Cooler Master, che ormai da tempo immemore mette sul mercato componenti per PC di altissima qualità. Anche in questa occasione infatti abbiamo di fronte una bellissima tastiera. Le sue componenti meccaniche garantiscono una rapidità eccezionale e grazie al layout compatto è perfetta anche laddove non c’è molto spazio.

Oggi potrai avere un top gamma della serie a metà del suo prezzo originale. Per cui non fartelo ripetere due volte, metti subito nel carrello la bellissima tastiera da gaming Cooler Master SK622 a soli 65,20 euro.

Tastiera gaming Cooler Master: veloce e compatta

Gli interruttori a basso profilo hanno una corsa ridotta di 3,2 mm e una distanza di azionamento di soli 1,2 mm. Inoltre grazie al suo layout compatto del 60% avrai tutto fra le tue mani e sarai super veloce. Potrai connetterla facilmente scegliendo tra la connessione Bluetooth o il classico cavo, in base alle tue esigenze.

La SK622 gode di una retroilluminazione RGB completa per ogni tasto e una barra luminosa a 360°. Inoltre potrai scegliere i colori dei tasti, illuminarne solo alcuni di colori diverso e impostare le macro per essere ancora più rapido. Se puoi vuoi proprio sbizzarrirti allora puoi usare MasterPlus+, il software che ti permetterà di scegliere tra più di 16.000.000 di colori su qualsiasi tasto.

È compatibile praticamente con tutti i sistemi operativi: Mac OS, iOS, Android e Windows 8, e successivi. Non c’è tempo da perdere dunque, corri su Amazon e approfitta dell’offerta per acquistare la tastiera da gaming Cooler Master SK622 a soli 65,20 euro, anziché 129,99 euro.

