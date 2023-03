Tastiera ergonomica cablata con DOPPIO SCONTO folle su Amazon

Passi ore e ore a lavorare al PC e avresti bisogno di una tastiera che possa fare al caso tuo? Allora non perderti assolutamente questa offerta che ti propone oggi Amazon. Ancora per poco tempo, questa tastiera ergonomica cablata con supporto da polso può essere tuo ad un prezzo super scontata di soli 22,99 euro.

Potrai acquistare questo prodotto ad un prezzo così basso solo approfittando della doppia offerta che ti propone oggi Amazon, avrai infatti il 21% di sconto e ulteriori 10 euro di sconto applicabile tramite coupon. Si tratta di una tastiera ergonomica che ti garantirà una digitazione naturale ed è caratterizzata da un design del layout “diviso”.

Dunque, i tuoi polsi e il palmo della mano saranno poggiati sempre nella maniera corretta su questo strumento di scrittura, in modo tale da avere sempre il giusto comfort mentre lavori al PC. Comfort, ulteriormente garantito dal supporto morbido e imbottito coperto in pelle premium per avere un tocco morbido e confortevole, che ti consentirà di rilassarti durante la digitazione.

Questa tastiera compatibile con più OS ti fornirà una migliore soluzione se utilizzerai dei computer Mac e Windows, infatti grazie al pulsante Win/Mac Switch posizionato nella parte superiore, con un solo clic potrai scegliere il layout standard di cui hai bisogno. Velocità e sicurezza saranno garantiti grazie alla presenza della connessione USB standard cablata.

Dunque non avrai bisogno di nessun driver extra. Le lettere della tastiera hanno una retroilluminazione bianca regolabile che ti permetterà il suo utilizzo anche al buio o quando c’è scarsa illuminazione sulla tua scrivania. Nonostante le sue dimensioni compatte, la tastiera ergonomica è provvista di tutti i tasti dei quali avrai bisogno.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare questo ottimo prodotto prima che il doppio sconto giunga a termine: concludi il tuo ordine che ti permetterà di avere la tastiera ergonomica cablata retroilluminata a soli 22,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.