Hai necessità di acquistare un nuovo mouse e una nuova tastiera? Il set firmato Fenifox è oggi in offerta su Amazon a soli 29,74€. Il ribasso del 34% corrisponde a uno sconto effettivo di 15,25€ che rende l’acquisto più conveniente.

Tastiera e mouse wireless: un set a prezzo wow

Il design semplice ed elegante del set tastiera e mouse wireless rende questa accoppiata sofisticata e professionale. Disponibili nella loro colorazione bianca, ricordano i prodotti di punta più ambiti.

La tastiera con layout QWERTY italiano ha una base in color argento con tasti bianchi. La resistenza e la durevolezza sono garantite dall’impiego di materiali di ottima qualità che assicurano una longevità elevata dei prodotti.

Per quanto riguarda i pulsanti e i tasti, si presentano ottimizzati grazie a un profilo compatto che assicura una digitazione confortevole e dinamica. La rumorosità non è elevata ma bensì silenziosa. Sono presenti sia i tasti direzionali che il tastierino numerico oltre alla più comune fila di tasti funzione f1-f12.

Il mouse, invece, richiama ovviamente i colori della tastiera e si adatta perfettamente al palmo della mano per una ergonomia elevata. Non presenta dei pulsati aggiuntivi ma bensì i classici comprensivi di rotellina scorrevole. Anche questo funziona in modalità wireless attraverso tecnologia Plug&Play.

L’intero set è compatibile con i sistemi Windows (da XP alla versione 10), MacOS e Linux.

Puoi acquistare questa tastiera e mouse wireless firmati Fenifox a soli 29,74€ su Amazon. Acquistali oggi e ricevili entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite per chi effettua il primo ordine sul sito. È possibile, in conclusione, aggiungere una copertura di garanzia extra a partire da 3,39€ per un anno.

