Tastiera e mouse wireless, soli 17€ per averli entrambi: FAVOLA

Un’offerta che ti permette di rendere la tua scrivania un posto al passo con i tempi. Questo set tastiere e mouse non ha alcun filo ma ti mette sotto mano ciò di cui hai bisogno: efficiente ed elegante, è un’aggiunta da non perdere.

Grazie alla promozione in corso ora su Amazon, te li porti a casa con appena 17,99€. Come devi fare? Apri la pagina e spunta il coupon, il resto ti è sicuramente familiare.

Non ti preoccupare delle spedizioni perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Set tastiera e mouse, dici addio ai fili e lavori con comodità

Perfetto sia per studiare che per lavorare o stare al computer in tranquillità, questo set composto da due pezzi ti fa mettere la scrivania in ordine in una sola mossa e soprattutto effettuando un upgrade. Se non hai mai utilizzato dei prodotti wireless, è la tua occasione per entrare nel club.

In colorazione nera, si collegano con un unico micro ricevitore USB che li rende all’istante funzionante. Non dovrai aspettare minuti interi per installazioni e così via. In più mi sembra dirti che sono compatibili sia con sistemi come Windows e MacOS.

La tastiera ha un layout QWERTY italiano esteso in quanto ha anche il tastierino numerico. Tasti funzione F1- F12 abbinati a comandi veloci per avere tutto a portata di dito, LED che ti informano sulle varie impostazioni attivate (tipo il Bloc MAIUSC) ed è silenziosa.

Anche il mouse condivide questa ultima caratteristica tant’è che lo definiscono “muto” i produttori. Comodissimo perché utilizzabile sia con mano destra che sinistra, è un amore da sfruttare tutto il giorno.

I prodotti hanno un’autonomia avanzata.

Non perdere questa occasione e spunta ora il coupon, porti a casa la tua tastiera e mouse wireless con soli 17,99€. Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.

