Tastiera e mouse wireless in un set a prezzo da PAURA: altro che Black Friday

Un bel set ti semplifica la vita, soprattutto se stavi pensando di eliminare ogni tipo di cavo superfluo dalla tua scrivania. Questo di WisFox ti mette a disposizione tastiera e mouse wireless a prezzo fantastico dal momento che sono presenti ben due sconti: attivando il coupon ottieni 6€ extra in meno sul carrello. In altre parole te lo porti a casa spendendo solamente 30,62€ su Amazon.

Fai attenzione però perché i pezzi sono limitati quindi potrebbero finire presto. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, soprattutto se sei abbonato Prime.

Tastiera e mouse wireless: una garanzia per il tuo lavoro al computer

La tastiera e mouse wireless di WisFox sono semplici ma non ti fanno mancare assolutamente nulla. Disponibili entrambi in colorazione nera hanno un aspetto elegante che dona quel tocco in più alla tua postazione PC. Sono sprovvisti di ogni tipo di cavo quindi non creano disordine ma si utilizzano con semplicità in una semplice mossa.

Si connettono al tuo computer con il loro micro ricevitore USB e tac: sono pronti da utilizzare all'istante. Non devi installare alcun software perché appartengono alla tipologia Plug&Play. Cosa c'è di più semplice?

La tastiera è con layout QWERTY italiano che ti facilita la scrittura e rende la digitazione veloce e fluida. A tua disposizione trovi il tastierino numerico, i tasti funzione F1-F12 a cui sono abbinate anche delle comodissime scorciatoie per avere tutta a portata di dito.

Il mouse, invece, è semplicissimo ma rende l'utilizzo comodo per tutto il giorno grazie alla sua struttura ergonomica. Ha i DPI regolabili ed è perfetto sia se utilizzi la mano destra che quella sinistra.

Entrambi funzionano grazie a delle semplicissime pile che ti regalano fino a 15 mesi di utilizzo.

Acquista subito il tuo set tastiera e mouse wireless su Amazon a soli 30,62 euro. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.