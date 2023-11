Tastiera e mouse wireless HP: coppia delle meraviglie a soli 23€

Tastiera e mouse wireless HP 230, oggi in promozione ad un prezzo ridicolo, ti consentiranno di lavorare al PC in modo produttivo, comodo e veloce: addio per sempre ai fastidiosi cavi. Due eccellenti prodotti realizzati con una struttura solida e resistente, che mettono a disposizione numerose funzionalità avanzate per eseguire ogni operazione in tempi rapidissimi.

Approfitta ora di quest’occasione, prima che l’offerta termini: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 40%, tastiera e mouse wireless HP potranno essere tuoi con appena 23 euro invece di 39 euro.

Maxi offerta per tastiera e mouse wireless HP

I due dispositivi di HP si caratterizzano per un design elegante ed ergonomico, così da garantire il massimo comfort in fase di utilizzo ed un estremo silenzio dopo ogni clic. La tastiera è dotata di pulsanti ad isola, che si adattano perfettamente alla forma delle dita. Non mancano pulsanti di scelta rapida.

La connettività wireless da 2,4 GHz ti farà dimenticare ogni possibile ritardo o interruzione del segnale: totale stabilità anche a lunga distanza. Ottima l’autonomia, in entrambi i casi: la tastiera HP assicura una durata fino a 16 mesi, mentre il mouse può raggiungere i 12 mesi.

Ascolta l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello tastiera e mouse wireless HP: in questo modo risparmierai 16 euro e li riceverai direttamente a casa nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.