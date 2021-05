Sei in cerca di una tastiera e un mouse wireless? Quelli prodotti da TedGem sono in offerta su Amazon grazie a uno sconto lampo a soli 16,30€. Il ribasso del 38% corrisponde a uno sconto effettivo di 10,38€ che rende l'acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Tastiera e mouse wireless: il set che non costa niente

Disponibile nella colorazione nera, il set di TedGem che racchiude al suo interno la tastiera e il mouse wireless è economico e conveniente. Con un design ultrasottile, i dispositivi sono di buona fattura e offrono prestazioni in linea con le aspettative.

La tastiera ha delle dimensioni compatte che si prestano anche agli spazi lavorativi più piccoli. Sono presenti i tasti funzione f1-f12, le frecce direzionali e i tasti classici del layout italiano QWERTY. Il profilo ribassato di questi ultimi consente una digitazione fluida e scorrevole.

Inoltre il grado di rumorosità non è molto elevato.

Il mouse, invee, è molto semplice e basico. La sua forma lo rende perfetto sia per chi utilizza la mano destra che sinistra. Presenta una rotellina di scorrimento e i suoi due soliti tasti per le funzioni base su computer.

Entrambi i dispositivi si collegano attraverso sistema Plug&Play. È quindi sufficiente connettere il ricevitore per iniziare a utilizzarli.

Infine è giusto appurare che sono compatibili con Windows, iOS, Mac, Chrome OS e Android.

Puoi acquistare tastiera e mouse wireless di TedGem su Amazon a soli 16,60€ nella colorazione nera. Acquistali oggi e ricevili in meno di 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi opta per la consegna presso punto di ritiro.

Affrettati: si tratta di un'offerta lampo che scadrà entro stasera ed è soggetta a limitati pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica