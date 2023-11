Tastiera e Mouse SENZA FILI di Logitech a soli 24€ su Amazon!

La comodità di stare al PC utilizzando periferiche wireless è impagabile. Nel caso utilizzassi ancora mouse e tastiera con il classico cavo, è arrivata l’offerta che fa per te. Per un periodo limitato, puoi acquistare la tastiera e il mouse wireless Logitech con uno sconto del 50%. In pratica, puoi portare a casa questo fantastico set a soli 24,00€ invece di 47,99€. Logitech è un’azienda leader nella produzione di periferiche per PC, e i suoi prodotti sono sinonimo di qualità e affidabilità!

Tutte le caratteristiche del mouse e della tastiera senza fili di Logitech

Il mouse e la tastiera sono dotati di un ricevitore USB integrato che offre una connessione affidabile fino a 10 metri, senza interruzioni o ritardi. La tastiera offre una digitazione confortevole e precisa, con tasti retroilluminati per una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità. I tasti sono posizionati in modo ergonomico per ridurre l’affaticamento delle dita e del polso.

Il mouse compatto è ugualmente confortevole sia per mancini che per destrorsi, con un controllo fluido del cursore che permette una facile navigazione su tutte le superfici. Con la sua forma ergonomica che si adatta perfettamente alla mano, riduce anch’esso l’affaticamento del polso.

Nel caso fossi preoccupato per la longevità della batteria, confermiamo che la tastiera ha una durata delle batterie di 36 mesi, mentre il mouse ha una durata di 12 mesi. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di cambiarle per parecchio tempo.

La tastiera, inoltre, dispone di 8 tasti multimediali a scelta rapida per l’accesso immediato a Internet, e-mail, play/pausa e volume, i quali ti consentono di controllare i media senza dover usare il mouse, anche dalla distanza.

Questa è la scelta ideale per chi cerca una combo wireless affidabile, confortevole e facile da usare. Falla tua a soli 24,00€ invece che 47,99€!

