Tastiera e mouse Acer Combo 100 in super offerta a 19,99 euro da MediaWorld

Acer Combo 100 è il kit tastiera e mouse che consente di lavorare ovunque senza fili grazie alla connettività wireless. Sia la tastiera che il mouse si distinguono per la loro leggerezza e resistenza, oltre che per la connettività plug-and-play, così da venire incontro anche alle persone che non hanno grande dimestichezza con l’informatica.

Solo per oggi sul sito di MediaWorld puoi acquistare l’intero kit di Acer Combo 100 a soli 19,99 euro, beneficiando anche della consegna gratuita. Si tratta di un’ottima offerta, dato che lo stesso articolo su Amazon oggi costa 39,99 euro. La promo, ti ricordiamo, scade alle 23:59 di mercoledì 20 settembre.

Kit tastiera e mouse Acer Combo 100 in offerta a soli 19,99 euro sul sito di MediaWorld

Acer Combo 100 ti permette di aumentare la tua produttività ovunque tu sia in maniera esponenziale. La tastiera impermeabile garantisce un’estrema facilità di utilizzo e una protezione completa anche nelle condizioni più ostili. La digitazione è ottimizzata, il che significa che ti sembrerà di scrivere con una delle tastiere meccaniche di una volta.

Promosso a pieni voti anche il mouse, dotato di un sensore ottico ad alta definizione a 2000 DPI per un controllo più affidabile rispetto alla concorrenza. Merito anche dei quattro tasti dedicati, che ti consentono di avere le operazioni più comuni sempre a portata di dito.

Cogli al volo l’offerta di MediaWorld valida solo per oggi, così da acquistare il kit tastiera e mouse Acer Combo 100 al miglior prezzo del web. Non paghi nulla per le spese di spedizione.

