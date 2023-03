Tastiera da gaming Roccat: top di gamma ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-95€)

Roccat è un brand di riferimento per gli appassionati di gaming su PC ed i suoi prodotti presentano in genere prezzi molto alti oltre che una qualità nettamente superiore alla media. Per chi è alla ricerca di una tastiera meccanica da gaming, in grado di abbinare ottime performance ed un design ricercato e personalizzabile, i modelli di Roccat sono, sicuramente, la scelta giusta.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, è possibile acquistare la tastiera Vulcan II Max, uno dei modelli di riferimento della gamma del brand, al prezzo scontato di 125 euro invece di 220 euro. Si tratta di uno sconto del 43% che si traduce in un taglio di prezzo di ben 95 euro. La tastiera è dotata di retroilluminazione RGB e Switch Titan II.

Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Tastiera meccanica da gaming Roccat: ora con il 43% di sconto su Amazon

La Vulcan II Max di Roccat è una tastiera meccanica di fascia alta, con ottime caratteristiche ed in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. La tastiera è realizzata con una piastra in alluminio e integra un poggiapolsi per maggiore comfort. C’è un sistema di retroilluminazione RGB completamente personalizzabile, con 4 profili diversi da salvare, oltre a degli Switch Titan II.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la tastiera Vulcan II Max di Roccat al prezzo scontato di 125 euro invece di 220 euro. Grazie a quest’offerta è, quindi, possibile ottenere uno sconto di ben 95 euro che rende questa tastiera un vero e proprio “best buy” per chi è alla ricerca di un modello completo, di fascia alta e con ottime specifiche. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

