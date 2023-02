Tastiera da gaming ROCCAT: modello TOP ad un OTTIMO PREZZO (anche in 5 rate)

Chi è alla ricerca di una nuova tastiera da gaming può valutare con molta attenzione la nuova offerta Amazon dedicata alla tastiera ROCCAT Vulcan 122. Come tutti i prodotti firmati ROCCAT, brand di riferimento del settore gaming, anche la Vulcan 122 offre prestazioni al top con un design ricercato ed esclusivo. Grazie all’offerta in corso, inoltre, è possibile acquistare la Vulcan 122 al prezzo scontato di 124 euro invece di 159,99 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 24,84 euro. L’offerta è disponibile per un periodo limitato tramite il link qui di sotto:

Tastiera da gaming Vulcan 122 di ROCCAT: un modello top ad un ottimo prezzo su Amazon

La Vulcan 122 di ROCCAT è una tastiera da gaming, completa e personalizzabile. Ogni pulsante è dotato di un LED RGB da 16,8 milioni di colori con la possibilità scegliere, nel dettaglio, la colorazione di ogni tasto. Da notare, inoltre, che, grazie ai Titan Switch e ad una corsa di 3,6 mm, la Vulcan 122 di ROCCAT garantisce un comfort di utilizzo elevato, sia per la scrittura che durante il gaming. La tastiera è full size ed è dotata di un tastierino laterale oltre che di un nuovo interruttore ROCCAT, più veloce del 20% rispetto ai tradizionali interruttori meccanici.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare la ROCCAT Vulcan 122 al prezzo scontato di 124 euro invece di 159,99 euro. Lo sconto, molto raro per un modello della linea ROCCAT, consente di acquistare la tastiera con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 24,84 euro, senza interessi o costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

