Tastiera Bluetooth TRUST, 3 dispositivi layout QWERTY a soli 16€

Stai cercando una tastiera wireless Bluetooth che ti possa offrire tutto quello di cui sei in cerca senza dover spendere un rene, ho trovato il modello che fa al caso tuo. Si tratta proprio della Trust Nado, una tastiera eccezionale che non ti fa mancare niente sotto le dita.

Disponibile su Amazon con un ribasso del 15% e uno dei prodotti più fenomenali che potessi mai acquistare. Apri immediatamente la pagina e aggiungila subito al carrello per portarla a casa soli 16,99€ prima che il ribasso termini.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Trust Nado, la tastiera Bluetooth di cui non fare a meno

Questa tastiera Bluetooth è veramente geniale perché nonostante le sue dimensioni minime, ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno. Disponibile in colorazione Bianca, si collega al tuo dispositivo in un secondo e funziona sempre e comunque.

Ovviamente non hai problemi di compatibilità visto che puoi collegarla a computer, laptop, dispositivi mobile di qualsiasi sistema operativo. In più ti faccio sapere che ha integrato un sistema multiplo quindi la connetti fino a tre prodotti alla volta passi da uno all’altro grazie agli appositi tasti di switch.

Il layout è QWERTY italiano per una digitazione fluida e naturale ed hai a portata di mano anche 12 tasti multimediali con cui gestire la riproduzione multimediale.

Funziona semplicemente con una batteria che inserisci al suo interno e ti offre mesi e mesi di autonomia senza mai doversene e preoccupare.

Un vero e proprio gioiellino sotto tutti i punti di vista. Non perdere la tua occasione e porta immediatamente a casa la tua Trust Nado per fare affidamento su una tastiera Bluetooth di ultima generazione. Collegati ora su Amazon per pagarla appena €16,99 grazie al ribasso del 15%.

Ti basta avere un abbonamento Amazon Prime per ottenere spedizioni gratuite e rapide su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.