Tastiera Bluetooth HP 350: imperdibile calo di prezzo (solo 27€)

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera wireless per il vostro PC, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon non dovete assolutamente farvi scappare l’incredibile offerta riguardante la tastiera HP 350 il cui prezzo di listino di 49,99 euro scende a quota 27 euro grazie allo sconto del 46%.

Tastiera Bluetooth HP 350: tanta qualità scontata del 46%

Questa tastiera è compatibile con diversi sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Android e iOS e con molteplici dispositivi quali notebook, tablet, smartphone e desktop. La grande accessibilità è possibile grazie alla connettività Bluetooth 5.2 Low Energy che può essere abbinata e rimanere connessa in modalità wireless con un massimo di 3 dispositivi. L’autonomia è incredibile tanto che è possibile lavorare ininterrottamente per 24 mesi, a casa, in ufficio o in viaggio grazie alle due batterie AAA (tripla A). HP, poi, pensa all’ambiente e ha progettato la tastiera 350 con il 60% di plastica riciclata.

Concepita per viaggiare presenta anche un ottimo confort grazie alle dimensioni piccole e compatte che offrono tanto spazio per allungare le dita e scrivere comodamente con i tasti di dimensioni standard. Questa meravigliosa tastiera HP può essere vostra a soli 27 euro invece di 49,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie al servizio Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.