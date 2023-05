Tastiera Bluetooth 2 in 1: touch pad integrato a meno di 30€

Sei alla ricerca di un modo per utilizzare il tuo computer o la tua TV Smart anche comodamente dal divano o dal letto? Allora ti voglio consigliare questa straordinaria Tastiera Bluetooth con Touchpad.

La puoi trovare a meno di 30€ su Amazon grazie l'offerta del 19% di sconto che ti permette di averla a soli 24,99€



Una tastiera Bluetooth 2 in 1 che ti sconvolge

Se sei alla ricerca di una soluzione ideale per scrivere e navigare su smartphone, tablet o PC allora non puoi non prendere un considerazione una tastiera Bluetooth. C’è ne sono veramente di tutti gusti, ma se ne cerchi una compatta senza rinunciare al touchpad non devi assolutamente farti scappare questo modellino.

Leggera e compatta, si connette facilmente via Bluetooth a qualsiasi dispositivo compatibile, garantendo sempre comodità e praticità. Vedrai che non potrai più farne a meno.

La tastiera è dotata di una connessione 3.0 sempre ottimizzata con un raggio massimo di 10 metri. A renderla completa è il fatto che sia dotata di un praticissimo touchpad in modo da poter navigare senza intoppi e senza bisogno del mouse. Il layout è italiano e presenta tutti i tasti funzione di cui avrai bisogno.

La potente batteria da 280 mAh offre un’autonomia fino a 40 ore di uso continuo, mentre in standby potrà durare fino a 90 giorni. Per ricaricarla basteranno appena 2 ore collegandola con il cavo USB compreso nell’acquisto. Le sue misure ridotte la rendono perfetta per portarla ovunque ti possa servire, dal lavoro sul computer aziendale all’università con il tuo tablet.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta e acquista subito la tua Tastiera Bluetooth con Touchpad grazie allo sconto del 19% che trovi al momento su Amazon che ti permette di averla a soli 24,99€.



