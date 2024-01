Tastiera ASUS ROG Falchion: bella, potente e in SCONTO

Se sei un appassionato di gaming, non puoi perdere l’occasione di aggiudicarti la tastiera ASUS ROG Falchion, oggi in super sconto del 12% su Amazon. Questa tastiera da gaming compatta a 68 tasti offre un design che ti permetterà di avere più spazio per muovere il mouse, migliorando notevolmente la tua esperienza di gioco. Approfitta subito di questa opportunità e acquistala al prezzo speciale di soli 150,00, anziché 169,90 euro.

ASUS ROG Falchion: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa tastiera è la personalizzazione estrema che offre. Grazie alla tastiera RGB illuminata per singolo tasto e alla barra touch laterale, puoi sincronizzarla con i tuoi dispositivi Aura Sync compatibili per creare una postazione di gioco unica, rendendo ogni sessione di gioco un’esperienza visiva straordinaria.

La connessione wireless 2.4 GHz a bassa latenza (1ms) e la batteria a lunga durata di 450 ore offrono stabilità e longevità di cui ogni gamer ha bisogno per una migliore esperienza di gioco. Addio ai cavi ingombranti, goditi la libertà di movimento e la comodità di una connessione senza fili affidabile.

La tastiera ROG Falchion non è solo un prodotto di alta qualità ma è anche estremamente portatile grazie alla sua innovativa custodia. Potrai portare con te la tastiera senza preoccuparti di danneggiarla, permettendoti di giocare ovunque tu vada. La comodità di avere il tuo setup di gioco sempre con te è impagabile per gli appassionati di gaming on-the-go.

Infine, gli switch meccanici Cherry MX, costruiti in Germania, donano un feeling straordinario e un azionamento ottimale migliorando ulteriormente la tua esperienza di gioco. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare il tuo gaming a un livello superiore con la ASUS ROG Falchion. Acquistala subito al prezzo vantaggioso di soli 150,00 euro, prima che sia troppo tardi.

