Tastiere e mouse Logitech in OFFERTA OUTLET su Amazon, scopri le occasioni

Se devi rinnovare la tua postazione PC e hai bisogno di acquistare un mouse, una tastiera o entrambi, dai un’occhiata a queste promozioni spettacolari. Abbiamo deciso di segnalarti 3 tastiere e 3 mouse a marchio Logitech di altissima qualità a prezzi davvero convenienti.

Tastiere Logitech: digitazione veloce e versatilità estrema

La Logitech K400 Plus è una tastiera super compatta senza tastierino numerico e con un touch pad integrato che ti permetterà quindi di evitare di acquistare il mouse separatamente. Gode di controlli multimediali e la potrai collegare praticamente qualsiasi dispositivo. Oggi tua a soli 32,90 euro con lo sconto del 44%.

Logitech MX Keys S non ha certo bisogno di pubblicità, è una delle migliori tastiere wireless in circolazione. I suoi punti di forza sono sicuramente tasti programmabili, la possibilità di collegarla fino a 3 dispositivi contemporaneamente e la retroilluminazione intelligente. Tra l’altro oggi la puoi avere con uno sconto del 37% a soli 80,99 euro.

Logitech MX Keys Mini, la versione compatta della tastiera wireless citata in precedenza, oggi tu a soli 96,47 euro. Anche in questo caso troviamo i tasti leggermente concavi per una digitazione veloce e fluida e la retroilluminazione intelligente che si regola in base alla luce circostante. La puoi collegare a tanti sistemi operativi e ha una batteria eccezionale.

Mouse Logitech: sensore preciso e grande ergonomia

Logitech G G305 Lightspeed è un mouse wireless pensato per il gaming che fa del suo precisissimo e potente sensore 12K Hero uno dei suoi punti di forza. Gode di 6 pulsanti programmabili e di una super batteria in grado di durare per 250 ore. Zero latenza con una risposta di solo 1 ms. Puoi averlo a soli 39,39 euro in offerta tempo limitato.

MX Ergo S mouse trackball è realizzato per chi sta tanto tempo davanti al PC o non ha una scrivania con tanto spazio. Infatti grazie al trackball potrai muovere il cursore semplicemente spostando il pollice e facendo meno fatica. Troviamo anche in questo caso 6 pulsanti programmabili con l’app Logi Options+ e piena compatibilità con diversi sistemi operativi. Acquistalo a soli 89,99 euro con il 28% di sconto.

Logitech MX Master 3S ha prestazioni elevatissime con uno scorrimento veloce su qualsiasi superficie, anche sul vetro, e clic silenziosi. Potrai connetterlo sia in modalità wireless con il ricevitore che trovi incluso che in modalità Bluetooth e potrai addirittura passare immagini file tra Windows e macOS. Oggi te lo porti a casa a soli 89,99 euro risparmiando ben 45 euro.

