Tasso d'interesse al 3%: nuovi vantaggi per i clienti Conto Arancio

Con l’inizio del nuovo anno, ING ha annunciato una gradita novità per vecchi e nuovi clienti: l’incremento del tasso d’interesse sulla liquidità (che resta sempre senza vincoli temporali). I titolari di un Conto Corrente Arancio potranno beneficiare così di un tasso di interesse annuo lordo pari allo 0,50% a partire da aprile 2023. Per i nuovi cliente, invece, i versamenti effettuati entro il 31 marzo godranno di un tasso del 3% per 3 mesi, senza importi minimi e fino a un massimo di 100 mila euro.

Perché scegliere Conto Arancio?

Conto Corrente Arancio è la soluzione digital banking di ING, che offre ai suoi clienti numerosi vantaggi esclusivi. Esiste una opzione senza canone, che include operazioni online gratuite come bonifici SEPA fino a 50 mila euro, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, mentre i prelievi di contanti con carta di debito in Italia e in Europa sono soggetti a una commissione di 0,95 euro.

Per ottenere il massimo dal tuo Conto Corrente Arancio, mantenendo un prezzo competitivo, è possibile attivare il Modulo Zero Vincoli al costo di 2 euro al mese, che aggiunge il prelievo di contante con carta di debito in Italia e in Europa e un modulo assegni all’anno gratuiti. In più, se scegli di accreditare lo stipendio, la pensione, o in alternativa entrate di almeno 1.000 euro al mese, il canone sarà azzerato.

Ottieni subito il 3% annuo lordo

Come anticipato, i nuovi titolari di un Conto Corrente Arancio potranno beneficiare di un tasso d’interesse annuo lordo del 3% per i primi 3 mesi. Tutto ciò che dovrai fare è aprire il proprio conto – puoi farlo a questo link – e attivarlo entro il 31 marzo. L’interesse del 3% sarà applicato alle somme depositate fino a un massimo i 100 mila euro e sul primo Conto Arancio attivato in ordine temporale, con un versamento.

Oltre la soglia di 100 mila euro e su ogni Conto Arancio successivo alla data di termine della promozione, sarà applicato comunque un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,001%, poi 0,5% su tutte le somme depositate su tutti i Conto Arancio. L’apertura di un Conto è al 100% online con firma digitale.

