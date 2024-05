Tascabile e 3-in-1: l'asciugacapelli definitivo raggiunge il MINIMO STORICO

Dreame Pocket non è il classico asciugacapelli. Oltre alle sue dimensioni davvero compatte (che ti permetteranno di portarlo ovunque), questo modello in particolare gode di un sacco di funzionalità premium. Ed è il tuo giorno fortunato poiché lo potrai avere al prezzo più basso mai visto su Amazon: solo 139,00€!

Tutte le caratteristiche dell’asciugacapelli Dreame

La sua forma pieghevole lo rende incredibilmente compatto e leggero, con un corpo di soli 50 mm e un peso di appena 300 g. Può essere facilmente riposto in borsa o valigia, rendendolo perfetto per i viaggi o gli spostamenti quotidiani. Inoltre, il fatto di poterlo ripiegare su sé stesso consente di adattarlo facilmente alle proprie esigenze di styling, permettendo di concentrare il flusso d’aria su aree specifiche o di utilizzarlo nella sua forma standard per un’asciugatura uniforme.

Dotato di due bocchette intercambiabili, offre risultati impeccabili per ogni esigenza di styling. La bocchetta anti-crespo aiuta a lisciare i capelli e a ridurre l’effetto crespo, mentre la bocchetta arricciacapelli crea ricci naturali e definiti. E grazie al suo motore ad alta velocità da 110.000 giri al minuto, è in grado di generare un flusso d’aria potente che asciuga i capelli in modo rapido ed efficiente, riducendo il tempo di asciugatura e l’effetto crespo.

Nonostante la sua potenza, il Dreame Pocket funziona in modo silenzioso, con una pressione sonora inferiore a 60 dB. Dotato di un sistema di riduzione del rumore a 6 livelli, ottimizza il flusso d’aria per ridurre ulteriormente la rumorosità.

E i tuoi capelli saranno super curati dato che emette 300 milioni di ioni negativi per cm³, che sigillano le cuticole, rendendoli più lisci e lucenti. Inoltre, grazie al suo termistore NTC integrato, garantisce una temperatura costante e sicura, evitando scottature del cuoio capelluto e danni causati dal calore eccessivo.

Non perdere l’opportunità di far tuo l’asciugacapelli Dreame Pocket al prezzo più basso di sempre su Amazon e pagalo 139,00€ anziché 159,00€!