Tappetino di ricarica wireless Belkin: FOLLIA Amazon, SCONTO 70%

Non stai sognando, è tutto vero! Anche se ha dell’incredibile, oggi Amazon sta proponendo un tappetino wireless della Belkin al 70% in meno. Non c’è tempo da perdere perché a questo prezzo andrà a ruba. Metti subito nel tuo carrello il tappetino wireless Belkin a soli 14,99 euro.

È in grado di caricare tutti i dispositivi certificati Qi, compresi iPhone e AirPods. Lo puoi facilmente spostare da un posto all’altro della casa o portarlo con te, visto le piccole dimensioni. Ricarica rapidamente e senza avere cavi dappertutto, e ha incluso nella confezione l’alimentatore.

Approfitta di quest’offerta di Amazon e fai tuo il pratico tappetino wireless Belkin a soli 14,99 euro, invece che 49,95 euro. Se ordini ora, lo riceverai dopodomani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Tappetino wireless Belkin: carica veloce tutti i tuoi dispositivi

Con questo tappetino wireless, caricare i tuoi dispositivi sarà molto più semplice. Non avrai bisogno di tanti caricatori, tutti diversi, ma un solo dispositivo per caricare tutto. Basta che abbiano la certificazione Qi e ti basterà semplicemente appoggiarli per ricaricarli.

È possibile ricaricare senza dover togliere la custodia (fino a 3 mm). Un led si illuminerà, confermando che il tuo dispositivo è allineato correttamente e in fase di ricarica. Goditi la ricarica veloce fino a 7,5 W. Non aver paura che il tuo dispositivo possa scivolare. Infatti, grazie alla superficie antiscivolo di cui è dotato, potrai appoggiare il tuo smartphone o le tue cuffie senza problemi, il tappetino manterrà saldamente ancorato ogni tuo dispositivo.

Corri perché sono certo l’offerta non durerà ancora a lungo. Acquista subito il tappetino wireless Belkin a soli 14,99 euro, e risparmia ben 34,96 euro.

