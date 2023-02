Tappetino Mouse con luci RGB, ora con un SUPER SCONTO

Se sei un amante del mondo tech, non puoi lasciarti sfuggire questo fantastico gadget proposto ora su Amazon per pochi spiccioli. Sto parlando di questo nuovo tappetino per mouse del marchio Peakness. Si tratta di un tappetino unici nel suo genere, dato che dispone di tutta una serie di luci LED RGB che ti stupiranno. Potrai acquistare ora questo prodotto con un super sconto di quasi il 30% e questo ti permetterà di averlo ad un prezzo di appena 14€! Un’occasione quindi ottima per portarti a casa questo fantastico gadget. E allora cosa aspetti? Vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto. Ricorda inoltre che lo potrai ricevere già entro domenica se lo acquisterai al più presto.

Tappetino per mouse con luci RGB ora con un super sconto, acquistali subito su Amazon

Questo gadget tech è davvero unico e ora lo potrai avere usufruendo di un grande sconto sul noto store online Amazon. Il nuovo tappetino per mouse del marchio Peakness è infatti davvero unico e stupirà tutti i tuoi amici e conoscenti. Questo prodotto si distingue infatti da tutti gli altri suoi competitors per la presenza di luci LED RGB.

Si tratta di un prodotto davvero consigliato soprattutto se sei un videogiocatore. Il tappetino è realizzato in tessuto di precisione che ti consentirà di sperimentare alta precisione e velocità in tutto ciò che fai. La connessione con i tuoi dispositivi preferiti è semplice. Ti basterà infatti connetterlo con l’apposito cavetto e con un semplice tasto potrai cambiare a tuo piacimento la modalità di illuminazione.

Caratteristica unica è la presenza di LED RGB. Si tratta in particolare di 14 luci LED disponibili in ben 7 colorazioni differenti. In questo modo, potrai sbizzarrirti a scegliere le tue modalità luminose preferite. Il tappetino è poi realizzato con un tessuto morbido a tessitura fitta e questo lo rende particolarmente resistente anche ad eventuali schizzi d’acqua.

Insomma, si tratta di un gadget tecnologico davvero interessante e soprattutto originale che non pupi davvero lasciarti sfuggire. Soprattutto ora che lo puoi trovare con uno sconto notevole di quasi il 30%. La spedizione è poi affidata ad Amazon, quindi non avrai alcuna preoccupazione. Ricordati che si tratta di un’offerta limitata, quindi affrettati. Vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.