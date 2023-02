Tappetino Logitech Desk Mat: qualità altissima a un prezzo bassissimo

Siete alla ricerca di un ottimo tappetino per il vostro mouse, ma non avete intenzione di spendere grosse cifre? Tra le promozioni del giorno di Amazon vi è quella che fa sicuramente al caso vostro. Riguarda il Logitech Desk Mat, noto per la sua grande qualità realizzativa e funzionale, il cui prezzo di listino di 23,99 euro scende fino a 9,33 euro grazie allo sconto del 59% e a un ulteriore ribasso di 49 centesimi al check-out.

Tappetino Logitech Desk Mat: caratteristiche principali

Questa offerta incredibile riguarda unicamente il tappetino nella colorazione grigia, ma il tappetino è disponibile anche in rosa e viola. Tra le caratteristiche principali spicca l’impermeabilità e la facilità di pulizia: essendo dotato di una superficie idrorepellente può essere lavato semplicemente con un panno umido. Il tessuto usato lo rende anche liscio, confortevole e con una trama uniforme così da rendere lo scorrimento silenzioso e senza sforzo per il vostro mouse, sia in ufficio che a casa.

Le fibre sono resistenti a pieghe e arricciamento, con trama semplice e bordi anti-sfregamento. Inoltre una base in gomma antiscivolo mantiene l’intera superficie al suo posto. Tanta cura anche per l’ambiente visto l’uso di poliestere riciclato e gomma naturale. Le dimensioni, infine sono pari a 30 cm x 70 cm così da ospitare comodamente tastiera, mouse e tanti altri dispositivi e accessori.

Insomma, si tratta di un tappetino davvero interessante che dimostra tutta la cura e la qualità Logitech. Al prezzo di soli 9,33 euro invece di 23,99 euro è un assoluto affare che non potete farvi scappare. Le consegne sono rapide e gratuite grazie al servizio Amazon Prime.

