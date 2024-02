Tapo RV30 Plus, il super robot aspirapolvere è in offerta su Amazon

Il TP-link Tapo RV30 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre prestazioni potenti e funzionalità avanzate per una pulizia completa e accurata della tua casa. Attualmente in offerta con uno sconto del 8%, questo robot aspirapolvere è progettato per rimuovere la polvere e lo sporco più ostinato con facilità.

Con una potenza di aspirazione di 4200Pa, il TP-link Tapo RV30 Plus offre una pulizia più profonda e potente, in grado di spazzare via i detriti e la polvere nascosta nei tappeti. Grazie al sistema di svuotamento automatico con un sacchetto per la polvere da 4 litri, questo robot aspirapolvere svuota automaticamente la pattumiera dopo la pulizia, permettendoti di mantenere le mani libere fino a 70 giorni.

Il sistema di navigazione LiDAR & Gyro Dual Navi mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti, evitando omissioni e ripetute pulizie, e funziona bene anche al buio. Inoltre, il TP-link Tapo RV30 Plus è dotato di un mop elettronico a 3 livelli che affronta i pasticci appiccicosi e il grasso da cucina per una pulizia più accurata.

Grazie alla possibilità di unire e separare le aree, impostare programmi di pulizia e personalizzare le modalità di pulizia per ogni stanza, questo robot aspirapolvere offre una pulizia personalizzabile che si adatta alle tue esigenze specifiche. Con una batteria da 5000mAh, il TP-link Tapo RV30 Plus offre fino a 5 ore di pulizia continua e si ricarica automaticamente tornando al dock di ricarica quando la batteria si sta scaricando, quindi riprende esattamente da dove era stata interrotta.

Il TP-link Tapo RV30 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti versatile e affidabile che offre prestazioni potenti e funzionalità avanzate per una pulizia completa e accurata della tua casa. Approfitta dell’offerta attuale e ottieni questo robot aspirapolvere ad un prezzo conveniente di solamente 369,99€!

