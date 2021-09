L'imperdibile telecamera di sicurezza di TP-Link, la Tapo, è in promozione su Amazon. Con appena 29,99€ te la porti a casa rendendo la tua abitazione immediatamente più sicura, infatti avrai un vero e proprio alleato intelligente che ti terrà sempre aggiornato su ciò che succede al suo interno.

Tapo: la telecamera di videosorveglianza a cui non puoi dire

Perfetta per l'interno, la telecamera di sicurezza di TP-Link è una garanzia. Con delle dimensioni ridotte e una base d'appoggio innovativa, la puoi posizionare dove meglio credi per rendere la tua abitazione immediatamente all'avanguardia.

Scaricando l'apposita applicazione sullo smartphone, infatti, potrai visionare ciò che succede all'interno delle tue mura ovunque tu sia. Ti basterà un semplice tap per poter tenere tutto sotto controllo. Grazie al sensore di movimento, riceverai immediatamente delle notifiche qualora venissero rilevati dei fenomeni ambigui così da essere sempre sul pezzo.

Tra le altre caratteristiche di questo gioiellino non mancano la visione notturna che rende la sorveglianza perfetta anche nelle ore buie e l'audio bidirezionale ossia quella feature che ti consente di poter interagire e ascoltare ciò che succede nella stanza anche se non sei lì presente.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto altamente tecnologico, è compatibile anche con gli assistenti vocali più diffusi commercio come ad esempio Amazon Alexa. Se infatti possiedi un dispositivo con display integrato, può visualizzare su questo ciò che sta accadendo e quindi sfruttare questa videocamere sorveglianza eventualmente anche come un baby monitor.

Se l'idea ti stuzzica, acquista subito la tua Tapo di TP-Link su Amazon a soli €29,99. Con le spedizioni Prime garantite la ricevi in appena 24 ore a casa tua. Se invece non sei abbonato vedrò non ti preoccupare perché hai la possibilità di riceverla gratuitamente presso i punti di ritiro.

