Tanto caldo e poco consumo con la stufa elettrica Prous (-56%)

Approfitta di questa super offerta che trovi in esclusiva su Amazon per avere una casa sempre calda risparmiando sulla bolletta. Non ci credi? Allora metti nel tuo carrello la stufa elettrica Prous a soli 30,51 euro, invece che 68,89 euro.

Grazie a questo sconto del 56% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa una stufa elettrica eccezionale. Potrai riscaldare qualsiasi ambiente in modo veloce e sicuro. La tecnologia ceramica di cui è dotata ti permetterà di avere subito tanto caldo e inoltre, grazie le sue piccole dimensioni, la porti dove vuoi. In confezione trovi anche un pratico telecomando con cui potrai impostare facilmente la temperatura.

Stufa elettrica Prous: tanto caldo in poco spazio

Sicuramente una delle cose più interessanti di questa stufa elettrica sono le sue piccole dimensioni. Infatti ha un design compatto da soli 25 cm che la rende perfetta per ogni ambiente. Inoltre ha una maniglia nascosta che ti permette di trasportarla dove vuoi con semplicità. È dotata di tre modalità di riscaldamento tra cui potrai scegliere e una modalità ventola che garantisce la massima versatilità.

Potrai regolare la temperatura fino a 45 °C per avere una stanza, anche di grandi dimensioni, calda in un attimo. Possiede una tecnologia di mantenimento del calore, per cui quando la temperatura della stanza va al di sotto di quella che hai impostato, la stufa si accende o aumenta il flusso per mantenere un caldo costante. Fa pochissimo rumore, ha un timer che potrai regolare perché si spenga in automatico e un comodo display anche molto bello esteticamente.

A questo prezzo è davvero l’affare del giorno. È difficile trovare qualcosa di meglio. Ecco perché dovrai veramente essere veloce. Per cui senza ulteriori indugi vai su Amazon e acquista la tua stufa elettrica Prous a soli 30,51 euro, invece che 68,89 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.