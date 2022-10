Tanti, troppi iPad: qual è il modello che fa al caso vostro?

Apple ha da poco presentato i nuovi iPad Pro e il nuovo tablet di decima generazione “low cost”, che poi tanto economico non lo è di certo. Ora c’è davvero confusione nella line-up dell’azienda, tanto che la compagnia ha anche dovuto alzare i prezzi per giustificare il tutto, secondo noi.

Ammettiamolo: non c’è mai stata una line-up così ricca di device nella società di Cupertino. Mai visti tanti modelli così simili fra loro. Se c’è però tanta scelta, c’è anche tanta confusione. Addirittura, bisogna anche sapere quale accessorio o periferica si va a comprare.

In primo luogo, parliamo dell’iPad di decima generazione che è semplicemente un iPad Air (2020) con selfiecam posta sul frame laterale, supporto alla Apple Pencil di prima generazione e tanti colori ad un prezzo troppo alto. Sì, c’è la USB C ma non ve lo consigliamo. Il suo prezzo di listino è di 589,00€.

Solitamente, a poco più si trova l’Air 2022 con M1 anche se l’azienda ha aumentato i prezzi di questo gadget, così come del modello entry level e del Mini. Quest’ultimo, un vero scandalo. Oltre 100€ in più senza un motivo apparente. Vi suggeriamo di prenderlo da Amazon a 559,00€, l’ex prezzo di listino che ora sembra quasi vantaggioso rispetto i 659,00€ richiesti dal produttore.

Lasciate perdere i Pro M2 se non ci lavorate; sono macchine per professionisti, in grado di far girare perfino software come DaVinci Resolve e non solo. Sono il top del top e il prodotto da 12,9″ è una macchina da guerra.

Forse, la scelta più sensata, rimane sempre quella di prendere un iPad di nona generazione, magari in offerta su Amazon. O aspettate il Black Friday di novembre o lo comprate da Amazon (ricondizionato) a 382,89€ in condizioni eccellenti.

Quale sarà la vostra scelta? Per cosa vi serve e per cosa lo dovrete utilizzare? Una volta chiarito questo, sarà tutto più facile.

