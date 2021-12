Tamponi rapidi nasali: il kit da 5 torna su Amazon, pochi pezzi (28€)

Il momento di accaparrarsi una scorta di 5 tamponi rapidi nasali, per il controllo antigenico della presenza di Covid 19, è adesso. Puoi farlo direttamente su Amazon, grazie alla disponibilità di una piccola scorta. Il kit con 5 test puoi prenderlo a 28€ circa e le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Prime. I tempi di consegna sono più lunghi del solito, ma non è un problema: solitamente, dopo l'ordine in automatico vengono parecchio accorciati.

Tamponi rapidi nasali: il test antigenico è su Amazon

Una confezione con all'interno tutto quello che occorre per eseguire, in totale autonomia e nella tranquillità di casa, un test antigenico. Si tratta della versione che prevede il prelievo delle mucose nasali, quindi quello più sicuro e con un grado di accuratezza che arriva al 97,8%. Ricorda che, naturalmente, si tratta di strumenti di “autodiagnosi”, come tutti i test effettuati in autonomia.

Nessun dolore durante il test, solo un po' di “solletico” alla narice, al momento del prelievo. Ne ho fatti ormai diversi, soprattutto prima e dopo la partecipazione a eventi dove ho incontrato gente, e non ho mai avuto paura o disagio.

In pochi minuti, 15 al massimo, è possibile conoscere il responso. Con l'aumento della richiesta, e le lunghe code in farmacia, ormai è diventato quasi impossibile acquistare questo tipo di test online, soprattutto su Amazon. Adesso che c'è una piccola scorta di tamponi rapidi nasali in stock, il mio consiglio è quello di approfittarne: completa rapidamente l'ordine per portare a casa la scorta da 5 a 28,99€. Spedizioni gratis, garantite dai servizi Prime.