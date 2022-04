Tampone rapido antigenico di qualità a 2,49€ su Amazon: arriva subito

Con una nuova ondata di contagi, e le diverse festività passate e in arrivo, un tampone rapido antigenico può rivelarsi uno strumento parecchio utile. In pochi minuti, e nella tranquillità delle mura domestiche, può verificare l’eventuale positività e regolarti di conseguenza.

Fortunatamente, su Amazon le piccole scorte di test sono tornate disponibili a prezzo più che accessibile e con consegna rapida e gratuite, in un giorno. Quelli di Boson, di ottima qualità, li prendi a 2,49€ l’uno. Basta investire in una piccola scorta da 5 pezzi: la porti a casa a 14,95€ appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne e la ricevi in pochissimo tempo.

Tampone rapido antigenico: è il momento di fare scorta

Purtroppo non siamo ancora completamente fuori dalla pesante situazione che da oltre due anni affligge l’Italia, come il resto del mondo. Per fortuna abbiamo imparato a gestirla e va meglio, ma i contagi ci sono ancora e monitorarli è fondamentale.

Un autotest come questo, incredibilmente semplice da effettuare, ti permette di verificare la positività direttamente fra le mura domestiche, in totale tranquillità. Può essere la precauzione ideale, ad esempio, da prendere prima di partecipare a una festa o un evento.

Con un prezzo super democratico come questo, puoi fare scorta e prendere il kit con 5 unità di tampone rapido antigenico a 14,99€ appena. La qualità è garantita dal brand Boson, quindi non ci sarà da preoccuparsi. Completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne, le sedizioni sono super veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.