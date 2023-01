Tampone rapido antigenico a 1€ su Amazon: finiranno subito, PREZZACCIO

Un kit completo per eseguire un tampone rapido antigenico di tipo nasale. Solo pochi minuti per conoscere la presenza di una eventuale positività. Un test super semplice da effettuare. Complice un prezzo scorta decisamente interessante, adesso da Amazon puoi portare a casa ogni set a 1€ appena.

Tutto quello che devi fare è portare a casa la scorta da 10 pezzi a 10€ appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Super facile da eseguire in totale autonomia, è perfetto per controllare – nella privacy di casa – la presenza di una eventuale positività. All’interno del kit c’è tutto quello occorre per effettuare il test.

In un periodo in cui i contagi sono in aumento, non è da escludere la possibilità che aumenti anche il prezzo del singolo tampone rapido antigenico. Per questo motivo, quando ho visto la possibilità di portare a casa un kit completo a 1€ appena ho pensato fosse decisamente utile segnalartelo.

