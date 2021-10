Tampone rapido a 4€ su Amazon: vale per il Green Pass?

Il tampone rapido per verificare l'eventuale positività SARS-CoV-2 è in vendita anche su Amazon a un prezzo molto interessante. Il pacco con 5 test costa 20€ circa, 4€ circa appena per ogni prova. Spedizioni rapide e gratis e massima privacy. La domanda sorge spontanea: queste soluzioni sono valide per ottenere il Green Pass? Ora come non mai, è fondamentale fare chiarezza.

Tampone rapido su Amazon: e il Green Pass?

Un argomento che abbiamo già trattato in dettaglio qualche tempo fa, ma che adesso torna alla ribalta perché il certificato verde è diventato fondamentale per poter lavorare, oltre che per accedere in moltissimi luoghi pubblici.

Oltre alla corsa al tampone in farmacia, chi ha scelto di non vaccinarsi si è ovviamente guardato intorno per cercare la soluzione più economicamente sostenibile per ottenere l'ambito certificato. Tramite test di controllo è infatti possibile ottenere un certificato verde temporaneo.

Tuttavia, è necessario capire: quelli antigienici, eseguiti a casa, acquistati magari su Amazon, possono essere utilizzati per ottenere il Green Pass? La riposta è no, purtroppo. Gli unici tamponi rapidi che permettono di ottenere la il pass verde sono quelli eseguiti in farmacia, che però costano di più. A questo punto, una scorta di quelli rapidi – da eseguire in totale privacy, a casa – è utile si, ma per altri motivi:

costa meno di quelli eseguiti in farmacia;

di quelli eseguiti in farmacia; ti permette di eseguire un controllo veloce in casa, in totale privacy e – soprattutto – in qualsiasi momento.

Un tipo di test, quello veloce, che al momento dovrebbe essere in casa di chiunque perché è ancora fondamentale controllare la presenza o meno di positività al SARS-CoV-2. La scorta, da 5 pezzi, la prendi a 20€ circa appena (appena 4,20€ per ogni unità) su Amazon con spedizioni rapide e gratis.