Tamagotchi di Star Wars: tutti dovrebbero averne uno (-16%)

Tamagotchi, l’iconico animale virtuale da compagnia degli anni ’90, è tornato in un’edizione speciale dedicata a Star Wars. Questa versione compatta e portatile ti permette di prenderti cura di Grogu, il piccolo e adorabile essere verde con le orecchie a punta della serie TV Disney The Mandalorian. Questo fantastico prodotto oggi è in offerta del 16% su Amazon. Ciò significa che lo puoi acquistare ad un prezzo scontato di soli 26,20 euro.

Tamagotchi di Star Wars: a questo prezzo è ancora più irresistibile

Con questo Tamagotchi conosci Grogu e prenditi cura di lui in modo che diventi più forte e viva nuove avventure. Nutrilo con calamari se ha fame, dagli un macaron per tirarlo su di morale e coprilo con una coperta quando dorme. Ma attenzione! Un Dark Trooper o un ragno possono occupare lo schermo in qualsiasi momento. Dovrai sbarazzarti rapidamente di loro per evitare che il tuo Grogu venga rapito.

Il tuo modo di allevare Grogu determinerà il suo aspetto futuro. Sono disponibili 12 stili, tra cui 3 look segreti. Il tuo Grogu avrà una collana o un’uniforme? Sarà in un barattolo o in un sacchetto? Divertiti a scoprirlo!

Questo Tamagotchi dedicato alla serie Star Wars, offre anche la possibilità di giocare a 3 mini-giochi ad ogni ciclo di vita di Grogu. Due giochi sono automaticamente disponibili, e consentono di aiutare Grogu a catturare una rana e raccogliere una sfera d’argento. Il terzo minigioco dipenderà dall’aspetto del tuo Grogu durante le tue sessioni di gioco. Ci sono anche 10 mini-giochi segreti da scoprire, insieme ad altre sorprese come le visite ai personaggi iconici dell’universo di The Mandalorian.

Il Tamagotchi Nano Grogu è alimentato da 2 pile LR44, incluse nella confezione. Esistono due modelli disponibili, il Tamagotchi Nano Grogu blu e il Tamagotchi Nano Grogu con il codice prodotto 88888. Inoltre, è possibile acquistare separatamente un involucro in silicone per proteggere il tuo Tamagotchi.

Se sei un fan di Star Wars e ami prenderti cura di animali virtuali, il Tamagotchi Nano Grogu è il giocattolo perfetto per te. Non perdere l’opportunità di acquistarlo su Amazon con uno sconto del 16%, ad un prezzo super accessibile di soli 26,20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.