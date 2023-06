Tagliaerba wireless con 2 batterie e 2 bobine di filo a prezzo SHOCK (144€)

Il modo più facile e divertente di tenere in ordine il giardino è certamente quello che prevede l’utilizzo di questo comodissimo strumento. Greenworks GD24LM33K2 è un ottimo tagliaerba a batteria con motore brushless super potente.

Si tratta di uno dei modelli più desiderati del momento ed è ora disponibile a un prezzo scontatissimo su Amazon. Infatti, il kit con 2 batterie e 3 bobine di filo in omaggio lo prendi a 144,99€ invece di oltre 177€: completa al volo il tuo ordina per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Grazie al suo potente motore brushless, risulta l’ideale per prati fino a 140m². Con una singola carica, offre la stessa potenza e prestazioni di un modello a benzina ma senza disordine, scarichi e rumore. Il motore brushless assicura affidabilità, bassa manutenzione e maggiore durata.

Come anticipato, è alimentato da una batteria all’avanguardia che potrai utilizzare con qualsiasi altro attrezzo Greenworks da 24V per ridurre i rifiuti e risparmiare spazio e denaro. Una semplice leva permette di sollevare le lame da 25mm a 75mm, mentre gli sfalci possono essere raccolti nella capiente sacca da 30L o pacciamati per apportare sostanze nutritive al prato.

Per rendere l’offerta ancora più allettante, con l’acquisto del tagliaerba a batteria Greenworks GD24LM33K2 riceverai in omaggio 2 batterie e 3 bobine di filo. Un valore aggiunto che non puoi lasciarti sfuggire! Completa adesso il tuo ordine su Amazon per approfittarne: lo prendi a 144€ circa appena e le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Scorte limitatissime.

