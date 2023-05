Tagliaerba wireless, 2 batterie e accessori: prezzo TOSATO su Amazon (87€)

Il tuo giardino merita il meglio e questo ottimo tagliaerba a batteria rappresenta lo strumento ideale per raggiungere questo obiettivo. Approfitta dell’offerta lampo di Amazon: un prodotto altamente professionale, ora disponibile a soli 87€ con spedizioni rapide e gratuite. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per accaparrartelo.

Questo pazzesco strumento è un potente decespugliatore multifunzione, recentemente aggiornato, con una straordinaria potenza di 650W e una velocità a vuoto di 18.000 giri/min. Grazie alle sue 2 batterie agli ioni di litio da 21V, questo utensile può funzionare continuamente per circa 45-60 minuti, rendendo agevole il taglio dell’erba sottile.

Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è la lunghezza dell’albero regolabile. Dotato di un albero telescopico, la lunghezza totale può essere modificata nell’intervallo di 90-120 cm, eliminando la necessità di piegarsi e alleviando il dolore alla schiena. Questa caratteristica, unita a un’impugnatura in gomma confortevole, rende l’uso del tagliaerba adatto a tutti, comprese donne e anziani.

La sicurezza è al centro della progettazione di questo tagliaerba. Ecco perché è equipaggiato con un doppio interruttore, garantendo protezione anche se il decespugliatore viene lasciato incustodito nel giardino.

Il taglio dell’erba non è mai stato così facile, grazie alla testa di taglio regolabile del tagliaerba. Questo strumento è dotato di una testina di taglio ruotabile di 90°, che facilita il raggiungimento di tutti i bordi del prato, sia in pendenza che in spazi ristretti.

La versatilità di questo tagliaerba a batteria ne fa uno strumento adatto a vari contesti, dai piccoli giardini alle ville, garantendo sempre un’efficace manutenzione del prato. Questo strumento ti farà risparmiare molto tempo, permettendoti di goderti i momenti di relax con la tua famiglia nel tuo bellissimo e ben curato giardino.

Non perdere l’occasione di avere un giardino da sogno! Spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine su Amazon. Lo prendi a 87€ circa appena e le spedizioni sono veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime. Affrettati, durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.