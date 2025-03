Taglia la bolletta di luce e gas con lo sconto fino a 150€ di Sorgenia

In questi giorni milioni di italiani stanno ricevendo la bolletta di luce e gas per i mesi invernali. Alcuni stanno tirando un sospiro di sollievo, molti altri invece hanno le mani tra i capelli, non capacitandosi del perché l’importo della bolletta sia così caro.

In realtà una spiegazione c’è: caro bollette. L’inizio del 2025 non è stato per così dire dei migliori da questo punto di vista, e gli scenari futuri non sembrano promettere grandi passi in avanti, anzi, complici le nuove incertezze geopolitiche in seguito ai primi mesi della presidenza Trump.

Qual è dunque lo strumento in mano ai consumatori per risparmiare sulla bolletta di luce e gas? Banalmente, le offerte luce e gas a prezzo fisso del mercato libero, ancora meglio se unite ad una promozione che offre uno sconto immediato. Ed è questo l’identikit perfetto della nuova offerta di Sorgenia, che propone uno sconto di benvenuto fino a 150 euro e tariffe competitive.

Offerta luce e gas: sconto di benvenuto fino a 150 euro con Sorgenia

L’offerta di riferimento del fornitore Sorgenia per tagliare il costo della bolletta luce e gas è Next Energy 24, grazie alla quale è possibile bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, indipendentemente dall’andamento del mercato. Se a questo poi aggiungiamo le tariffe competitive e lo sconto di benvenuto fino a 150 euro, ecco che ci troviamo di fronte ad una delle offerte migliori attualmente disponibili nel mercato libero.

Ecco il riepilogo della proposta Next Energy 24 di Sorgenia.

Luce

prezzo componente energia bloccato per i primi 24 mesi: 0,155 euro/kWh

costi per il servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Gas

prezzo componente gas bloccato per i primi 24 mesi: 0,58 euro/Smc

costi per il servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Vi sono poi gli altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, più il trasporto e la gestione del contatore.

Maggiori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale di Sorgenia.