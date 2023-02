Tado Kit Base: il termostato intelligente scende ad un prezzo imbattibile (-41%!)

Amazon offre un’offerta speciale sul tado° Kit Base, uno dei migliori termostati intelligenti in commercio. Il tado° Kit Base è un dispositivo di riscaldamento intelligente che sostituisce i termostati ambiente cablati esistenti e consente di risparmiare sui costi tramite l’app tado°. Il termostato per caldaia tado° consente di regolare la temperatura in modo affidabile e senza sforzo, per un clima domestico sempre ottimale, il tutto in un unico sistema. Oggi Amazon offre il tado° Kit Base ad un prezzo eccezionale di 129,99€, rispetto al prezzo consigliato di 219,99€, con uno sconto del 41%.

Il termostato digitale tado° è compatibile con Alexa, Siri, Google Home e Apple HomeKit e può essere comodamente controllato tramite comando vocale. Inoltre, questo tado kit base con termostato intelligente funziona su impianti con termostato cablato con caldaia combinata (ad es. senza serbatoio esterno dell‘acqua calda). Il tado v3+ kit base include l’Internet Bridge, che si collega al router e tramite la rete wireless, collega il termostato caldaia cablato a Internet. Il dispositivo è multicompatibile, l’azienda sostiene che tado° sia compatibile con il 95% degli impianti di riscaldamento centralizzati e con la maggior parte delle caldaie adibite al riscaldamento degli appartamenti.

La confezione contiene 1 termostato intelligente cablato tado°, 1 Internet Bridge tado°, 3 batterie AAA, cuscinetti adesivi, materiale di fissaggio e istruzioni per il montaggio. Il termostato smart è facile da installare e utilizzare e rappresenta una soluzione impeccabile per tenere sotto controllo le temperature di casa.

Questa offerta è una grande opportunità per chiunque stia cercando di aggiornare il proprio sistema di riscaldamento a un dispositivo intelligente e conveniente (con un importante risparmio sulle bollette). Insomma, come avrai capito il tado° Kit Base è un dispositivo di riscaldamento intelligente di alta qualità che offre una comoda soluzione per controllare la temperatura della propria casa. L’offerta di Amazon di oggi rende questo dispositivo ancora più accessibile, con uno sconto del 41% sul prezzo consigliato. Sta andando a ruba, non farti scappare questa offerta!

