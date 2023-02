Tablet YESTEL da 10" Android 11: oggi con sconto imperdibile (Amazon)

Ancora per poco tempo potrai approfittare di un’offerta imperdibile che ti propone Amazon. Oggi potrai acquistare il Tablet YESTEL da 10″ a soli 110,37 euro grazie ad uno sconto del 15%.

Si tratta sicuramente di un’offerta molto interessante che ti permetterà di acquistare questo tablet con Android 11 che supporta il WiFi ad alta velocità a 5,0Ghz e 2,4Ghz dual-band ad un prezzo più basso del solito.

Il tablet in offerta è molto potente e particolarmente facile da usare. Inoltre, grazie alla nuova funzione privacy i tuoi dati personali saranno al sicuro. Con l’interfaccia semplice e al funzionamento rapido, potrai gestire in maniera semplice filmati, immagini, video, musica e altro ancora. Con questo tablet potrai scaricare oltre 7000 app utilizzando Google Store.

Il dispositivo del marchio YESTEL è provvisto di uno schermo da 10 pollici ed è dotato di uno storage di 4 GB di RAM e 64 GB di ROM espandibile fino a 256 GB. Dunque, potrai finalmente salvare tutti i tuoi video, le foto, i giochi preferiti e altro ancora.

La batteria da 8000 mAh si ricaricherà al 100% in circa 2,5 ore. Potrai guardare tutti i tuoi film e serie preferite in ottima qualità grazie alla risoluzione in HD e lo schermo protettivo per gli occhi ti proteggerà dalla luce blu, consentendoti di concentrarti meglio sui giochi e sui video senza stancarti gli occhi.

Dotato di due altoparlanti simmetrici nella parte inferiore, il tuo nuovo tablet ti garantirà una trasmissione del suono molto più chiara. Incluso nel prezzo scontato avrai anche un mouse, una tastiera Bluetooth, un adattatore OTG, uno stilo, una custodia, un caricabatterie, una protezione per lo schermo e altro ancora.

Insomma, un prodotto completo e di buona qualità che oggi puoi acquistare a soli 110 euro circa grazie allo sconto di Amazon. Quindi affrettati e concludi l’ordine che ti permetterà di portarti a casa il Tablet YESTEL da 10″ con lo sconto del 15%. L’offerta potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.