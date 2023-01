Tablet TECLAST (quasi) regalato: Android 12 e processore Octa-Core ad un prezzo super

Oggi vogliamo segnalarti un tablet davvero interessante proposto ad un prezzo semplicemente imbattibile. Parliamo del TECLAST M40, un tablet con Android 12 versatile che il produttore descrive come adatto anche ai videogiocatori. Ha un display da 10,1 pollici, che lo rendono una scelta adatta sia per il tempo libero che per il lavoro.

Potrai usare questo tablet per riprodurre i contenuti multimediali, come le tue serie Netflix preferite, oltre che per giocare in cloud grazie a servizi come Xbox Cloud. Il suo punto di forza ad ogni modo è il prezzo: oggi può essere tuo a 159€, con un robusto sconto del 20% rispetto al suo normale prezzo di listino.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le sue specifiche principali. Il tablet TECLAST M40 è un dispositivo adatto anche per il gaming che utilizza il sistema operativo Android 12 per offrire una maggiore velocità, oltre che tutta una serie di controlli avanzati sulla privacy e sulla gestione dei dati. È dotato di un processore MT8183 che raggiunge i 2,0 GHz per prestazioni eccezionali sia per il lavoro che per il gioco. Il dispositivo ha un display da 10,1 pollici con risoluzione FHD 1920×1200 IPS, una struttura leggera in metallo e utilizza un touch screen ad alta sensibilità per un’esperienza tattile più precisa. Dispone di 8 GB di RAM e una capacità di archiviazione da 128 GB espandibile fino a 1 TB. Troverai anche una fotocamera frontale da 8 MP e una posteriore da 5 MP. Completano questo quadro gli altoparlanti immersivi e una batteria da 7000 mAh. Supporta anche WiFi 5G, Bluetooth 5.0 e GPS.

Ricordiamo che potrai scegliere dividere l’importo in più rate, inoltre con Prime la spedizione sarà gratuita: lo riceverai in appena un giorno dal momento dell’acquisto. Non sei ancora iscritto a Prime? Approfitta subito del periodo di prova gratuita di 30 giorni: oltre alle spedizioni rapide e gratuite otterrai anche l’accesso a Prime Video, Amazon Music, Audible e moltissimi altri servizi offerti da Amazon. Ciliegina sulla torta: con Prime hai anche diritto ad un anno di Deliveroo Plus Silver gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.