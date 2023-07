Tablet TECLAST P80T a soli 59,99 euro? Con questo sconto potrà essere vostro

Un’occasione super vantaggiosa da non perdere, il validissimo Tablet Teclast P80T a soli 59,99 euro grazie al coupon di 20 euro da inserire direttamente al momento dell’ordine.

Tablet Teclast P80T: impensabile a un prezzo così basso

Leggero, elegante e super funzionante, il Tablet Teclast P80T è un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un buon tablet da utilizzare per il lavoro, per l’università o per semplice svago. Caratterizzato da un sistema operativo Android 12, l’utilizzo sarà ancora più efficiente e coinvolgente, con un’interfaccia eccellente in grado di agevolare le sessioni di lavoro, studio e gioco. Grazie alla presenza di una batteria da 4000 mAh il sistema e il processore sono ottimizzati e potrete utilizzare tranquillamente il vostro tablet per più di 7-8 ore.

Il processore Allwinner A133 quad-core a 64 bit con una frequenza massima di 1,6 GHz, garantisce prestazioni veloci. Presenta una buona memoria da 32GB a cui può essere aggiunta anche una memoria esterna fino a 512 GB. Il tablet Teclast monta anche una GPU Rogue GE8300 di PowerVR con tecnologia di visualizzazione a colori intelligente che vi offre una grafica straordinaria, una visione fluida dei video e esperienze di gioco coinvolgenti.

Il tablet è anche dotato di uno schermo IPS con TEN POINT TOUCH caratterizzato da un design con cornice stretta da 6 mm e uno schermo IPS con ampio angolo di visione da 8 pollici con risoluzione HD 1280X 800 e proporzioni 16:10 per migliorare la vostra esperienza di visione dei film.

Inoltre, la connettività wireless è garantita da Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6 ad alta velocità che vi permetteranno di accede a internet e telefono contemporaneamente. Non fatevi sfuggire questa super occasione e avrete un vero gioiellino con voi. A soli 59,99 euro il Tablet Teclast P80T potrà essere vostro, grazie al coupon da 20,00 euro da aggiungere al momento dell’acquisto. In più oltre ai 2 anni di garanzia, potrete usufruire della spedizione gratuita e veloce.

