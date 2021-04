Siete alla ricerca di un semplice tablet che vi permetta di navigare su Internet, leggere, divertirvi e guardare contenuti in streaming e non solo? Abbiamo l’offerta che fa per voi e che riguarda il Teclast P80 che ora potete portarlo a casa, grazie ad Amazon, al prezzo di 69,99 euro grazie al coupon di 20 euro di sconto.

Tablet Teclast P80: coupon sconto su Amazon

Un dispositivo con ampio display da 8”, una camera anteriore per le videochiamate e Android 10. Tutto quello che vi serve per avere un dispositivo più grande di uno smartphone, ma non troppo ingombrante. Sotto alla scocca è presente il cuore pulsante composto dal processore Allwinner A133 quad-core a 64 bit, ovvero una piattaforma SoC altamente integrata con una frequenza massima di 1,6 GHz.

La parte multimediale è garantita dalla GPU-GE8300 e da 2GB di RAM che insieme alla memoria interna di 32GB possono soddisfare pienamente le esigenze delle applicazioni. Non manca anche il supporto all’espansione di memoria tramite schede TF da massimo 128 GB.

Dal punto di vista della connettività, sono presenti il Bluetooth 5.0 e il WIFI a 5GHz con cui si può accedere a Internet. Per approfittare subito della promozione su questo tablet Teclast P80, tutto quello che dovete fare è collegarvi a questo indirizzo e – prima di inserire il prodotto nel carrello – spuntare il coupon di 25 euro per ottenere il massimo dello sconto possibile. Il prezzo finale sarà di 69,99 euro.

