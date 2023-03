Tablet TECLAST P20S: a questo prezzo DEVE essere vostro

Siete alla ricerca di un buon tablet veloce e leggero? Su Amazon potrete acquistare il fantastico tablet con Android 12 TECLAST P20S a un prezzo mai visto prima: solo 109,95 euro, grazie allo sconto già applicato del 21% più un ulteriore coupon di 9 euro da applicare al momento dell’acquisto.

Tablet TECLAST P20S: caratteristiche tecniche

Acquistando il tablet TECLAST P20S con Android 12 e GMS avrete con voi un ottimo device che vi aiuterà nel vostro lavoro e nello svago. Caratterizzato da un ottimo sistema operativo che semplifica e ottimizza il vostro utilizzo in modo più fluido, il tablet è stato autenticato con Google GMS quindi oltre a sperimentare i servizi Google già presenti, è possibile installare altre applicazioni di vostro gradimento.

Il TECLAST P20S utilizza un processore octa-core (Mediatek MT6762), che utilizza l’architettura P22 Core a una frequenza massima di 2.0 GHz. Insieme alla tecnologia della rete neurale AI, l’avvio e la risposta delle applicazioni diventano più rapidi. Il Tablet TECLAST da con schermo da 10 pollici è dotato di 4GB RAM e 64GB ROM con la possibilità di espandere quest’ultima fino a 1TB.

Si contraddistingue dagli altri tablet di questa fascia di prezzo grazie a un’ottima risoluzione dello schermo di ben 1280×800 pixel con tecnologia IPS, con tanto di visione migliore di contenuti video grazie al rapporto dello schermo di 16:10. Il tablet è dotato di un potentissimo processore grafico MIMG PowerVR GE8320, che consente di ottenere effetti visivi migliori per i giochi.

Il tablet si presenta interamente in metallo con uno spessore di soli 9 mm, il che lo rende perfetto per portarlo in giro. Nonostante il suo aspetto così sottile e leggero, il tablet TECLAST P20S è dotato di una batteria da 6000 mAh per accompagnarvi per tutto il giorno. Inoltre, all’interno della confezione troverete un supporto per la ricarica rapida, così da poterlo ricaricare rapidamente in ogni momento. Il tablet TECLAST P20S è un vero gioiellino e potrà essere vostro a un prezzo super conveniente. Acquistatelo a soli 109,95 euro scontato già del 21% e aggiungendo un coupon di 9 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.