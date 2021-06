Di tablet ce ne sono davvero tanti e al pari degli smartphone diventa sempre più complicato riuscire a districarsi per trovare un dispositivo che sia economico, ma che punti anche ad un giusto rapporto qualità/prezzo. Uno di questi, però, è in offerta su Amazon grazie agli Amazon Prime Day. Il suo prezzo 127,49 euro invece dei consueti 159,99 euro.

Tablet Teclast P20HD: un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile

Stiamo parlando del tablet da 10.1 pollici Teclast P20HD dotato di pannello touchscreen da 2.5D e di corpo in metallo con bordo curvo. Il P20HD è costruito attorno a un display IPS da 10,1″ con risoluzione 1920 x 1200 che offre un’esperienza di visione multimediale incredibilmente coinvolgente. Insieme all’algoritmo di adattamento intelligente delle immagini e all’intelligenza artificiale, con tanto di funzione automatica di miglioramento del colore, lo schermo migliora la qualità dell’immagine e la precisione del colore, offrendovi un’esperienza di visione impeccabile. Il sistema audio Pure e gli altoparlanti stereo migliorano ulteriormente questa esperienza, sia che voi stiate guardando film o ascoltando musica.

Tutte queste funzionalità sono possibili grazie a 4 GB di memoria RAM DDR3L, un processore Octa-Core ARM 710 da 1,6 GHz e 64 GB di memoria ROM espandibile tramite uno slot per schede microSD. La gestione dell’intelligenza artificiale e di tutte le funzionalità del tablet sono possibili sia grazie al sistema operativo Android 10 che alla batteria ad alta capacità da 6000 mAh che consentono al P20HD di ottenere una riproduzione video online di 7 ore.

Il tablet è anche dotato di una fotocamera posteriore con autofocus HD da 5.0 MP e da una fotocamera frontale da 2.0 MP per videochiamate sempre e ovunque con la connessione alla rete 4G. Non mancano poi connettività WiFi dual-band 802.11ac e Bluetooth 5.0, che hanno una velocità di trasmissione più elevata, un consumo di energia inferiore e una portata maggiore. BDS e GPS integrati, infine, vi guideranno con precisione in ogni vostro viaggio.

Insomma, non fatevi sfuggire la possibilità di acquistare questo interessante tablet Teclast P20HD al prezzo di 127,49 euro.

