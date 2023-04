Tablet Teclast M40 Plus: mai visto a un prezzo così basso

Se state cercando un tablet Android di ottima qualità che presenta buone caratteristiche tecniche e un prezzo a dir poco sbalorditivo, allora siete nel posto giusto. Stiamo parlando del Teclast M40 Plus che solo per oggi su Amazon lo trovate al prezzo di 139,98 euro grazie allo sconto del 25% sul prezzo di listino e un ulteriore sconto di 10 euro da attivare tramite l’apposito coupon selezionabile prima di mettere il prodotto nel carrello.

Tablet Teclast M40 Plus: caratteristiche principali

Il Teclast M40 Plus è un tablet Android dalle prestazioni di buon livello ed è dotato del più recente sistema operativo Android 12 con certificazione GMS, che offre un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Il tablet presenta un display con risoluzione FHD 1920×1200 IPS che combina le tecnologie T-color per migliorare il colore e i dettagli delle immagini. Il corpo semi-metallico con struttura leggera lo rende più elegante e confortevole. La tavoletta tattile, utilizzando un processo a 12 nm, è in grado di ridurre efficacemente la generazione di calore mantenendo elevate le prestazioni.

Il tablet dispone di un processore octa-core MT8183 a 2,0 GHz che garantisce prestazioni eccellenti sia per il lavoro che per il gioco e presenta ben 8 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile fino a 1 TB. Ha una fotocamera frontale da 8 MP e posteriore da 5 MP per catturare i momenti importanti, e doppi altoparlanti per un suono fluido e senza ostacoli. Il tablet, infine, supporta anche il 5G e il WiFi, il Bluetooth 5.0 e ha una batteria da 7000 mAh per un’utilizzo prolungato. Insomma, stiamo parlando di un tablet niente male il cui prezzo di listino di 199,99 euro scende fino a 139,98 euro con un risparmio di ben 60 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e avete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero.

