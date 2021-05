Il Tablet di Teclast, M40SE, è in promozione su Amazon a soli 169,99€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 15% che corrisponde a uno sconto di 30,00€.

Le spese di spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Teclast: cosa sapere in merito al suo tablet

Il tablet Teclast M40SE è un dispositivo di tutto rispetto che si presenta semplice eppure elegante. Il suo design è curato nei piccoli particolari e pertanto non passa inosservato.

Montante un display 10.1 pollici, la visione dei contenuti è resa immersiva. La risoluzione Full HD è garante di un'esperienza di alto livello e inoltre, le cornici sottili rendono l'esperienza ancora più ampia.

Il processore montato è un Octa Core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 256 GB mediante MicroSD.

Il prodotto è completo di tutto, tant'è che sono presenti due fotocamere: una frontale dedicata alle videoconferenze con risoluzione di 2 megapixel e una posteriore con risoluzione da 5 megapixel.

La batteria vanta un tempo di utilizzo di 9 ore consecutive mentre la ricarica avviene in modalità rapida con cavo di alimentazione Type-C.

Il tablet supporta i sistemi di navigazione quali GPS, GLONASS e Galileo. Supporta sia la rete LTE che WiFi, infatti si possono inserire al suo interno ben due SIM contemporaneamente.

Puoi acquistare il tablet TECLAST M40SE su Amazon a soli 169,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite ma effettuate in circa una settimana. Il tablet è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

