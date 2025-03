Tablet sotto i 200€? Ecco la top 5 su Amazon con sconti da capogiro

Hai finalmente deciso di acquistare un tablet ma non sei disposto a spendere un’esagerazione? Vorresti qualcosa che stia sotto i 200 euro? Allora dai un’occhiata a questa lista dei migliori 5 modelli disponibili su Amazon con sconti davvero incredibili.

Tablet performanti sotto i 200€: i migliori 5 in offerta

HONOR Pad X8a è indubbiamente il più economico con un costo di appena 129,90 euro, grazie a uno sconto già applicato del 12% e un ulteriore ribasso da applicare con il coupon. Gode di un ottimo display da 11 pollici e 128 GB di memoria interna. Inoltre possiede una super batteria da 8300 mAh.

Xiaomi Redmi Pad SE ha un rapporto qualità prezzo davvero niente male. Oggi lo puoi avere a soli 169 euro in questa versione da 11 pollici con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Batteria da 8000 mAh e ricarica veloce da 10 W.

Lenovo Tab M11 nella versione da 11 pollici e 128 GB di memoria interna è tuo a soli 179 euro. Monta il potente processore MediaTek Helio G88 con Android 13 e inclusa troverai la Tab Pen per scrivere e disegnare in modo preciso.

HUAWEI MatePad SE gode di un fantastico display FullView da 11 pollici con bassa emissione di luce blu e quattro altoparlanti per un suono incredibile. Super batteria da 700 mAh, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Mettilo nel tuo carrello a soli 179 euro.

Samsung Galaxy Tab A9+ è probabilmente il migliore per qualità prezzo. Grazie a questo sconto del 39% oggi lo puoi avere a soli 189 euro. Si presenta con un bellissimo display LCD da 11 pollici, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e Android 13. Super batteria da 7040 mAh che dura a lungo e slot per schede microSD.

