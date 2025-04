Tablet in sconto: piccolo, funzionale e pratico

Se cerchi un tablet in sconto, che costi poco, ma funziona bene, veloce, capace di supportnti durante la navigazione o lo studio, prendi appunti. Il Tablet Hasskya da 10 pollici è un dispositivo Android 14 dotato di un processore Octa-Core Unisoc A523 che garantisce prestazioni fluide e reattive.

Questa tablet si presta bene per un uso versatile che spazia dall’intrattenimento alla produttività quotidiana. Si tratta di un dispositivo performante per navigare in internet, guardare video in streaming in alta definizione, gestire più applicazioni contemporaneamente con la funzione split-screen e svolgere attività di studio o lavoro leggero.

Su Amazon costa 83,99 euro, ma potete applicare un coupon di sconto da 20 euro e pagarlo solo 63,99 euro.

Il tablet in sconto su Amazon

Dispone di 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, offrendo ampio spazio per app, file e contenuti multimediali. Il display IPS HD da 10 pollici ha una risoluzione di 1280 x 800 pixel, assicurando immagini nitide e colori vividi per una buona esperienza visiva.

Supporta connettività 5G e WiFi a 2,4 GHz, permettendo una navigazione veloce e stabile. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP, adatte per videochiamate e scatti quotidiani. Il tablet è disponibile in colore grigio e si presenta come una soluzione versatile per lavoro, studio e intrattenimento, con un sistema operativo aggiornato e una buona autonomia. Per 63,99 euro è un ottimo investimento: offre potenza, efficienza e un prezzo davvero competitivo e vantaggioso. Ricordati di applicare il coupon di sconto da 20 euro per risparmiare.