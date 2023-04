Tablet Samsung in offerta a 99€ su Amazon: è DA PRENDERE SUBITO (-41%)

Se siete alla ricerca di un tablet economico e completo, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta: grazie alla promozione flash in corso, infatti, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo scontato di 99 euro, beneficiando così di un taglio di prezzo del 41%. Il tablet di Samsung in offerta è economico ma non per questo poco interessante. Si tratta di un modello compatto, ideale per i più piccoli, già aggiornato ad Android 13. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon del tablet di Samsung.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite in offerta a 99 euro è da prendere subito su Amazon

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A7 Lite presenta un display LCD da 8,7 pollici con risoluzione di 1340 x 800 pixel. A gestire il funzionamento del tablet c’è il processore MediaTek Helio P22T Octa-Core che viene supportato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage.

Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel, una fotocamera anteriore da 2 Megapixel e una batteria da 5.100 mAh. Il tablet di Samsung è pienamente supportato dall’azienda ed ha già ricevuto Android 13, potendo, quindi, contare anche sull’ultima versione della One UI con tante funzioni specifiche per l’interfaccia dei tablet.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite al prezzo scontato di 99 euro. L’offerta garantisce uno sconto del 41% sul tablet e rappresenta l’occasione giusta per poter contare su di un modello completo e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.