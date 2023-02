Tablet Samsung Galaxy Tab A8: prezzo BOMBA su eBay

Siete alla ricerca di un buon tablet che sia facile da usare e che non abbia troppi fronzoli? Allora non possiamo che consigliarvi di seguire attentamente questa offerta di eBay che riguarda il bellissimo Samsung Galaxy Tab A8. Il prezzo di listino di 279,90 euro scende fino a 189,90 euro con un risparmio di ben 90 euro. Trattandosi di un calo di prezzo incredibile, i pezzi sono alquanto limitati pertanto vi consigliamo di sbrigarvi con l’acquisto.

Samsung Galaxy Tab A8: caratteristiche principali

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 è un prodotto decisamente invitante in cui spicca un ampio display con diagonale da ben 10.5 pollici con risoluzione 1920 x 1200 Pixel che vi permetterà di godere di qualsiasi contenuto multimediale, dai film alle serie tv fino ai giochi. Per tale ragione, insieme al bellissimo display, c’è anche il supporto all’audio Dolby Atmos. Presente anche una batteria molto capiente da ben 7040 mAh che consente di utilizzare il dispositivo per parecchi giorni. In ogni caso è disponibile anche la ricarica rapida da 15W per utilizzarlo nuovamente dopo pochi minuti di ricarica.

Dal punto di vista prettamente tecnico sono presenti un processore Octa-Core da 2,00 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria di archiviazione espandibile, connettività Wi-Fi e fotocamera posteriore da 8 Megapixel. Il tutto in appena 6.9 mm di spessore. Insomma, si tratta di un tablet davvero interessante che potrete portarvi a casa all’incredibile prezzo di 189,90 euro invece di 279,90 euro. Le consegne sono rapide e gratuite, inoltre il venditore è assolutamente affidabile grazie al 95,6% di feedback positivi su quasi 250mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.